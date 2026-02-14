Торік спецпризначенці “Альфа” СБУ знищили половину ворожих “Панцирів”

“Панцир” – це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони РФ. Саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.

Спецпризначенці Центру спецоперацій “Альфа” СБУ торік далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир”.

Про це повідомили в СБУ.

“Панцир” – це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони РФ. Вартість одного комплексу становить від 15 до 20 мільйонів американських доларів. Саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.

“Саме тому системне знищення “Панцирів” має стратегічну мету – прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у його глибокому тилу. Це дає змогу Силам оборони України ефективно працювати по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах окупантів”, – йдеться у пресрелізі.

Загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених “Альфою” СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів США.