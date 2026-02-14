FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Біля кордону з Румунією виявили тіло ухилянта

До прикордонників Чернівецького загону звернулися рідні чоловіка, який вирішив незаконно перетнути кордон. 

Біля кордону з Румунією виявили тіло ухилянта
Ілюстративне фото
Фото: koroldanylo.com.ua

Біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, повідомили у Державній прикордонній службі.

До прикордонників Чернівецького загону звернулися рідні чоловіка, який вирішив незаконно перетнути кордон. 

Під час спроби він повідомив про різке погіршення самопочуття та попросив про допомогу. Згодом поблизу державного кордону з Румунією група реагування виявила тіло 27-річного жителя Івано-Франківщини без ознак життя. 

За висновком медиків, причиною смерті стала серцева недостатність.

﻿
