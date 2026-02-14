Біля кордону з Румунією виявили тіло ухилянта

Біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, повідомили у Державній прикордонній службі.

До прикордонників Чернівецького загону звернулися рідні чоловіка, який вирішив незаконно перетнути кордон.

Під час спроби він повідомив про різке погіршення самопочуття та попросив про допомогу. Згодом поблизу державного кордону з Румунією група реагування виявила тіло 27-річного жителя Івано-Франківщини без ознак життя.

За висновком медиків, причиною смерті стала серцева недостатність.