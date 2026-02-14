Росіяни посилюють контроль за чоловіками призовного віку на ТОТ Херсонщини

Без довідки з "війккомату" чоловіків не випускають за межі свого населеного пункту.

Російські окупанти на території окупованої Херсонської області посилили контроль за чоловіками призовного віку. Їм блокують виїзд без дозволу "військкомату".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією джерел спротиву, на блокпостах та під час перевірок документів почали вимагати довідку з військкомату, якщо чоловік хоче виїхати за межі свого населеного пункту або регіону.

Російські окупаційні адміністрації пояснюють це нібито "уточненням даних військового обліку". Однак насправді без потрібної відмітки чоловіків можуть не випустити, розвернути назад або змусити піти до військкомату для "перевірки даних.

Найбільше перевіряють чоловіків 18–60 років, особливо тих, хто хоче виїхати до Криму або в Росію. Якщо в них немає довідки, їхні дані записують і передають у місцеві військові структури, йдеться у дописі.

"Таким чином виїзд із регіону фактично стає контрольованим – без контакту з військкоматом залишити окуповану територію дедалі складніше", – пише ЦНС.