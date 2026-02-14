Завтра Україні прогнозують сніг, дощ та ожеледицю

Завтра синоптики прогнозують Україні вдень у західних та північних областях значний сніг та мокрий сніг, повідомили у ДСНС.

Українців також попереджають про налипання мокрого снігу і ожеледицю на дорогах.

У Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг.

На півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У понеділок, 16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях значний сніг, на Сумщині з дощем, у Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу (І рівень небезпечності, жовтий).