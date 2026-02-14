Очільник Офісу президента поспілкувався онлайн з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків планети – від Португалії до Австралії.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов обговорив з лідерами українського молодіжного руху підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться у всьому світі 24 лютого.

Про це йдеться у телеграм-каналі Буданова.

Зазначає, що Буданов поспілкувався онлайн з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків планети – від Португалії до Австралії.

“Було важливо побачити ці натхненні очі та почути про реальні кроки, які здійснюють сотні тисяч молодих українців за кордоном: від закриття російських фірм у Празі до масштабних акцій на підтримку наших дітей у Парижі. Ви – жива сила й живий голос країни за кордоном”, – заявив він.

Водночас Буданов закликав молодь змінити акценти. “Ми не нація жертв, а нація борців. Ми вистояли, продовжуємо руйнувати імперські амбіції Кремля й сьогодні є щитом демократичної Європи. Ми не просимо милостині, а вимагаємо справедливості та інструментів для захисту цивілізованого світу”, – підкреслив очільник ОПУ.

Фото: Телеграм-канал Кирила Буданова