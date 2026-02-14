Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Зеленський: у Росії зараз – 7000 українських військовополонених. В України – 4000 російських

Обмін полоненими – одна з тем, яку обговорюватимуть на перемовинах у Женеві наступного тижня. 

Зеленський: у Росії зараз – 7000 українських військовополонених. В України – 4000 російських
Обмін полоненими, жовтня
Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

Росія змінила лідера переговорної групи перед перемовинами в Женеві. На думку президента Володимира Зеленського, вони хочуть відкласти ухвалення рішень.

Україна розраховує на американську сторону і на те, що росіянам не дозволять затягувати процес. Переговори наступного тижня стосуватимуться, зокрема, моніторингової місії, сказав Зеленський на брифінгу в Мюнхені

“Яким чином вона працюватиме в випадку завершення війни. Це вони мають узгодити. По суті, лише одну річ”, – сказав президент Володимир Зеленський. 

Крім військових питань, мають підняти тему обміну полонених.

У них приблизно 7000 зараз знаходиться українських військовополонених. У нас на даний момент – понад 4000”, – сказав він.

Україна готова до обміну всіх на всіх, але готова і до обміну тисячу на 1000. Переговорна група має на це мандат. 

“Але якщо вони будуть поміняти навіть 100 на 100 – будь-який крок для нас – позитивне рішення”, – сказав він.

Стосовно політичних питань на переговорах очільник перемовної групи Рустем Умєров сказав, що потенційно можуть говорити про розмежування, вільну економічну зону, але деталі обговорять пізніше. 

З партнерами обговорюватимуть і гарантії безпеки, зокрема – закріплення в угоді дату вступу України до ЄС. Закріплення треба, аби Росія не зірвала приєднання України до блоку. 

