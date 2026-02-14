Президент Володимир Зеленський заявив, що ворогу вдалося знищити одну з виробничих ліній ракет «Фламінго», але її вже відновили.

Про це він розповів журналістам після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару. Але, я вже зараз можу говорити про це, вони вже релокувалися і відновили виробництво», – сказав президент.

Глава держави також підтвердив, що кілька днів тому «Фламінго» застосовувалися проти полігону «Капустин Яр» в Росії, де розташований комплекс «Орєшнік»: «Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали».

Зеленський зазначив, що наразі Україна має в наявності небагато ракет "Фламінго" і треба збільшити їхнє виробництво.

Нагадаємо, ще раніше Генштаб заявив, що оборонці у січні успішно атакували ракетами "Фламінго" полігон "Капустин Яр". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.