Зеленський заявив, що ворогу вдалося знищити одну з виробничих ліній ракет «Фламінго», але її вже відновили

Підприємство, яке виробляло ракети «Фламінго», релокували.

Зеленський у Мюнхені, 14 лютого 2026
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворогу вдалося знищити одну з виробничих ліній ракет «Фламінго», але її вже відновили. 

Про це він розповів журналістам після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. 

«Одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару. Але, я вже зараз можу говорити про це, вони вже релокувалися і відновили виробництво», – сказав президент.

Глава держави також підтвердив, що кілька днів тому «Фламінго» застосовувалися проти полігону «Капустин Яр» в Росії, де розташований комплекс «Орєшнік»: «Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали». 

Зеленський зазначив, що наразі Україна має в наявності небагато ракет "Фламінго" і треба збільшити їхнє виробництво. 

Нагадаємо, ще раніше Генштаб заявив, що оборонці у січні успішно атакували ракетами "Фламінго" полігон "Капустин Яр". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

﻿
