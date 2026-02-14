На Дніпропетровщині у пожежі будинку загинули троє дітей

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпропетровській області в пожежі приватного будинку загинули троє дітей.

Про це розповіли у ДСНС.

"Жахлива трагедія у селі Велика Долина Криворізького району. Під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків", – розповіли надзвичайники.

Зазначається, що загинула дівчинка 2022 р.н та двоє хлопчиків 2021 і 2024 р.н.

Пожежу ліквідували.

Причини займання встановлюються.