Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3068 дронів-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

З початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення
Фото: Міноборони

З початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 135 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Українські підрозділи відбили десять атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак, в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Платонівки, Рай-Олександрівки та в районах Дронівки, Ямполя, Закітного. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки, Щербинівки та у бік Іллінівки, Костянтинівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 85 окупантів та поранили 23; знищили 40 безпілотних літальних апаратів, сім одиниць автомобільного транспорту та одиницю спеціальної техніки, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах Вишневого та Злагоди. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка та Лісне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Оріхів, Веселянка, Юліївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

