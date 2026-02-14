Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Сейм підтримав звільнення від кримінальної відповідальності польських добровольців, які воюють на боці України

Тепер законопроєкт передадуть до Сенату.

ілюстративне фото: польські військові під час тренувань
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 13 лютого, у Польщі Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив закон, який звільняє від відповідальності поляків, що воюють на боці України, передає “Польське радіо”.  

Рішення було майже одностайним: за проєкт проголосували 406 депутатів, 19 утрималися, а четверо — зокрема члени Конфедерації польської корони Ґжеґожа Брауна та один депутат від PiS — виступили проти.

Тепер законопроєкт передадуть до Сенату (верхньої палати парламенту).

Нові положення передбачають аболіцію для осіб, які воювали на боці України у війні з Росією. Крім того, у межах поправок було ухвалено також амністію — на випадок, якщо когось із поляків уже засудили. 

У Польщі участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства оборони карається ув’язненням від трьох місяців до п’яти років.

Завдяки цьому закону польським добровольцям, які вирушили воювати на боці України, «прощають і відпускають у забуття злочини та правопорушення», що полягають у службі в іноземній армії та вербуванні громадян Польщі або іноземців, які перебувають на території РП, до Збройних сил України — йдеться в тексті закону.

Період дії амністії та аболіції починається з 6 квітня 2014 року — часу початку бойових дій на Донбасі між українськими силами та підтримуваними Росією сепаратистами. Точно невідомо, скільки поляків воювали або досі воюють на боці України.

