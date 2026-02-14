Сьогодні, 14 лютого, у Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, повідомляє Офіс президента.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі – як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрема та детальна увага — дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі з Росією. Президент подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив: важливо, щоб заплановані в Женеві зустрічі з росіянами були результативними.

Крім того, ішлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання.