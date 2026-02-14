Президент Чехії: Не хочу створювати надто оптимістичних очікувань миру в 2026 році

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Росія наразі не налаштована на припинення війни проти України, а Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання, передає "Інтерфакс-Україна".
"Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог проти нас", – сказав він на "Українському ланчі" в суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Павел нагадав, як три роки тому він також застерігав від перебільшеного оптимізму, коли йшлося про запланований український контрнаступ.
"Мої колеги дивилися на мене з певною підозрою, що я підриваю український воєнний дух, але єдине, що я робив, – це застерігав від створення очікувань, які, якщо вони не справдяться, призведуть до розчарування з усіх боків", – зазначив президент Чехії.
Він наголосив, що хотів би, щоб Україна жила в мирі якомога швидше, але це вимагає від її партнерів низки дуже конкретних кроків.
"По-перше, нам доведеться прискорити доставку всього необхідного військового спорядження та підтримки Україні, щоб не втрачати більше територій та створити сприятливу ситуацію на місцях", – сказав Павел.
Він додав, що Росія наполягає на своїй стратегічній ініціативі, але ціна за кожен квадратний кілометр української території надзвичайно висока, й минулого місяця вона перевищила можливості вербування нових солдатів.
За його словами, якщо партнери зможуть зберегти цю підтримку або навіть збільшити її, і водночас бути дуже рішучими щодо посилення санкцій, особливо проти російського тіньового флоту, який транспортує нафту з Росії, тоді можна створити умови для того, щоб Росія зрозуміла, що не може досягти більшого успіху на фронті і що єдиний шлях – це переговори.
"Я не впевнений, що Росія готова до цього ментально, і саме ми всі, включаючи, і насамперед, Сполучені Штати, повинні посилити навіть політичний тиск на Росію, а не на Україну, бо це не приведе Путіна до столу переговорів", – сказав насамкінець президент Чехії.
- Сьогодні у Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрівся з чеським колегою Петром Павелом. Політики обговорили постачання боєприпасів, а також можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Україна розраховує, що постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи буде без затримок.