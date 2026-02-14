Канада і ЄС уклали угоду в рамках SAFE

Сьогодні, 14 лютого, Канада і ЄС уклали угоду в рамках європейського оборонного фонду SAFE.

Про це у сецмережі Х написав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Історичний день! На тлі глобальних змін Канада та ЄС зміцнюють зв'язки, коли це найбільше потрібно. Приємно підписати важливу угоду в рамках інструменту SAFE сьогодні вранці! Це сприятиме розвитку нашої промисловості та безпеки, зміцнить нашу оборонну співпрацю та економічні зв'язки", – йдеться у повідомленні.

Historic day!🇪🇺🤝🇨🇦



Amidst global shifts, Canada and the EU are strengthening ties when needed most.



Pleasure to sign important agreement under the #SAFE instrument this morning! It will boost our industries & security, strengthen our defence cooperation & economic ties. pic.twitter.com/uJwzzgMuqw — Andrius Kubilius (@KubiliusA) February 14, 2026