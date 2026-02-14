FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Канада і ЄС уклали угоду в рамках SAFE

Документ підписали сьогодні. 

Фото: Андрюс Кубілюс у соцмережі Х

Сьогодні, 14 лютого, Канада і ЄС уклали угоду в рамках європейського оборонного фонду SAFE.

Про це у сецмережі Х написав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Історичний день! На тлі глобальних змін Канада та ЄС зміцнюють зв'язки, коли це найбільше потрібно. Приємно підписати важливу угоду в рамках інструменту SAFE сьогодні вранці! Це сприятиме розвитку нашої промисловості та безпеки, зміцнить нашу оборонну співпрацю та економічні зв'язки", – йдеться у повідомленні. 

  • У грудні минулого року Канада досягла угоди про приєднання до ініціативи Європейського Союзу SAFE.
  • SAFE (фонд переозброєння на суму 150 млрд євро) є частиною масштабної ініціативи, спрямованої на підготовку Європейського Союзу до самозахисту до 2030 року на тлі побоювань щодо нападу Росії та сумнівів щодо захисту США.
﻿
