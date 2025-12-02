«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Канада приєднується до ініціативи Євросоюзу SAFE

Це надасть канадським оборонним компаніям розширений доступ до європейського ринку.

Канада приєднується до ініціативи Євросоюзу SAFE
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Канада досягла угоди про приєднання до ініціативи Європейського Союзу “Дії безпеки для Європи” (SAFE).

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це надасть канадським оборонним компаніям розширений доступ до європейського ринку.

“Участь Канади в SAFE заповнить ключові прогалини у можливостях, розширить ринки для канадських постачальників та залучить європейські оборонні інвестиції до Канади”, – заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

SAFE (фонд переозброєння на суму 150 млрд євро) є частиною масштабної ініціативи, спрямованої на підготовку Європейського Союзу до самозахисту до 2030 року на тлі побоювань щодо нападу Росії та сумнівів щодо захисту США.
﻿
