Каллас про припинення війни: Прагнення миру вітають усі, крім Росії

Верховна представниця ЄС упевнена, що цей тиждень може стати визначальним для дипломатії.

Верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас прогнозує визначальні події до кінця робочого тижня в дипломатичних зусиллях щодо припинення російсько-української війни.

Про це вона заявила за підсумками засідання міністрів оборони ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цей робочий тиждень може стати визначальним для дипломатії. Напружені переговори щодо припинення війни Росії тривають. Прагнення миру вітають усі, окрім Росії", - сказала Каллас.

Вона наголосила, що у війні є один агресор і одна жертва.

"Наше завдання - зробити все можливе, щоб підтримати жертву, а не винагороджувати агресію. Мета - досягти справедливого і тривалого миру, а не угоди, що закладе підґрунтя для наступної війни", - додала Каллас.

При цьому вона назвала ключовим питанням "надійне фінансування для України".

"Сьогодні міністри наголосили на нагальній необхідності дійти згоди щодо варіантів фінансування… Ми продовжуємо роботу над досягненням консенсусу та забезпечення фінансування. Ризики необхідно розподіляти — і це абсолютно зрозуміло - грудневе засідання Європейської Ради буде вирішальним у цьому питанні. Міністри також обговорили посилення нашої військової підтримки України. Європа вже надала Україні понад EUR187 млрд - більше, ніж будь-хто інший. Нам потрібно продовжувати нарощувати зусилля", - зазначила Каллас.

Вона розповіла, що на засіданні також обговорювалося, як мобілізувати додаткове приватне фінансування в оборонно-промисловій сфері, зокрема, - через Європейський інвестиційний банк.

Каллас наголосила, що росіяни чітко дали зрозуміти, що зараз вони не зацікавлені в мирі.

"Ми маємо поставити їх у таке становище, коли вони будуть змушені вести переговори. Зараз вони не перебувають у такому становищі, бо вважають, що можуть нас перевершити в затягуванні часу. Вони також сподіваються на дуже вигідну пропозицію для себе, оскільки бачать, що значний тиск чиниться на жертву, водночас від них самих не вимагається жодних поступок - принаймні нам не відомо, щоб такі вимоги висувалися. Тож очевидно, що вони хочуть вести переговори з тими, хто просто пропонує їм додаткові вигоди до того, що вони вже отримали. Це безумовно відповідає їхнім інтересам, але не має відповідати нашим", - додала Каллас.

На питання, про що представник президента США Стівен Віткофф говоритиме з Владіміром Путіним у Москві, і чи є загроза, що він знову спробує змусити Україну піти на більше поступок, вона відповіла: "Так, я боюся, що весь тиск буде застосований до слабшої сторони, оскільки простішим шляхом зупинити цю війну буде те, аби Україна здалася".

"Проте це не входить ні до чиїх інтересів: ані інтересів України, ані інтересів Європейського Союзу, ані інтересів усієї світової безпеки", - наголосила Каллас.

Раніше Каллас розкритикувала "мирний план" для України, в якому нема жодних зобов’язань для Росії.