Сибіга обговорив наступні кроки для припинення війни із генсеком НАТО

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні засідання Ради Україна–НАТО.

Про це інформує МЗС України.

"Напередодні сьогоднішнього надзвичайно важливого засідання Ради Україна–НАТО я мав честь зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Я поділився останніми деталями щодо нашого прогресу в мирних зусиллях і наступних кроків для припинення війни", – каже Андрій Сибіга.

Сторони обговорили кроки зі зміцнення оборони та стійкості України, а також посилення тиску на Росію.

"Я вдячний НАТО та його державам-членам за їхню підтримку, зокрема через надзвичайно важливу ініціативу PURL. Сьогодні на засіданні РУН ми обговоримо конкретні кроки для її подальшого розширення", – підкреслює глава української дипломатії.

Сибіга також подякував Генеральному секретарю за його особисту залученість і лідерство у згуртуванні підтримки для нашої країни та народу в цей складний час.