Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

Макрон попередив, що США можуть домовитися з Росією про території України без гарантій безпеки, - Politico

За даними видання, Європа згуртувалася навколо президента України та розкритикувала Вашингтон.

Макрон попередив, що США можуть домовитися з Росією про території України без гарантій безпеки, - Politico
Президент Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон висловив занепокоєння, що США можуть домовитися з Росією про території України без гарантій безпеки.

Про це пише видання Politico.

Днями видання Der Spiege опублікувало витік стенограми розмови європейських лідерів, які обговорювали ризик того, що США можуть домовитися з Росією на шкоду Україні. У розмові звучали попередження про можливу "зраду" та заклики не залишати президента України Зеленського сам-на-сам із американськими переговірниками.

"Є ймовірність, що США зрадять Україну у питанні територій без чітких гарантій безпеки", - наводяться в стенограмі слова Макрона. Водночас, Єлисейський палац на запит Politico повідомив, що Макрон не використовував у розмові слова "зрада".

Також у розмові канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним" у найближчі дні. 

"Вони грають і з вами, і з нами", - сказав Мерц, маючи на увазі американських посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які у вівторок провели п’ятигодинні переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. 

Речник Мерца Штефан Корнеліус зазначив, що "не коментує уривки розмов". 

Фінський президент Стабб, згідно зі стенограмою, погодився з Мерцом: "Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими людьми", - сказав він. Це викликало підтримку з боку Рютте.

Лідери ЄС також обговорювали питання заморожених російських активів і можливість використати їх для допомоги Україні.

Телефонна розмова лідерів відбулася після того, як адміністрація Дональда Трампа поширила 28-пунктовий "мирний план", який розкритикували Україна та європейські союзники як занадто вигідний для Росії. Подальші переговори, у яких брали участь європейські, українські та американські чиновники, призвели до оновленого 19-пунктового плану, який Росія досі не погодила. 

Москва не відмовляється від своїх максималістських вимог: щоб Київ віддав великі території на сході, скоротив армію та провів нові вибори. 
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies