Сибіга в річницю Будапештського меморандуму: тепер довіряємо тільки силі нашої армії і зброї

Міністр закордонних справ нагадав про важливість дієвих гарантій у контексті перемовин про мирну угоду. 

Сибіга в річницю Будапештського меморандуму: тепер довіряємо тільки силі нашої армії і зброї
Президенти РФ Борис Єльцин, США, Білл Клінтон та України Леонід Кучма підписують Будапештський меморандум. 5 грудня 1994 року.
Фото: yeltsin.ru/ Дмитрий Соколов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в річницю укладання Будапештського меморандуму зазначив, що державі потрібні справжні і дієві гарантії безпеки.

В дописі в X він нагадав, що підписаний 31 рік тому меморандум став синонімом провалених безпекових зобов'язань. Маючи такий негативний досвід у минулому, Україна не довіряє порожнім обіцянками.

"Ми довіряємо силі нашої армії та зброї", – сказав міністр. 

Сибіга додав, що у роботі над тим, аби покласти край війні, важливо пам'ятати гіркі уроки Будапешта. 

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї був підписаний в 1994 році між Україною, США, Великою Британією і Росією.

Підписанти зобов'язувалися в обмін на відому України від ядерного арсеналу "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони". Вони дали обіцянку утриматися від загрози силою і від використання сили проти територіальної цілісності України. В 2014 році Росія порушила це зобов'язання, розпочавши військову агресію в Криму і на сході України, що в 2022 році переросло в повномасштабну війну. 
