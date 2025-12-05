Розвідка Естонії: найближчі місяці Україні доведеться вести важкі оборонні бої

За відсутності прогресу у "мирних переговорах" ситуація на фронті залишиться складною.

Російським військам вдалося незначно просунутися в напрямку українських позицій, а загальна ситуація на фронті залишається вкрай напруженою.

Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, за відсутності прориву в "мирних переговорах" Україні доведеться в найближчі місяці вести важкі оборонні бої.

Найскладнішою нині залишається ситуація на напрямку Покровськ – Мирноград, де основна ділянка російського наступу опинилася майже в оперативному оточенні. "Лінії постачання ЗСУ перебувають під сильним тиском, утримувати довго ці населені пункти в таких умовах вкрай складно", – каже Ківісельг.

Протягом останнього тижня російські війська активізували атаки також у Харківській області — на напрямках Вовчанська та Куп’янська, у Донецькій області — поблизу Сіверська, а також у Запорізькій — в районі Гуляйполя. Посилення наступальних дій пов’язане з погіршенням погодних умов, які обмежують використання українських дронів.

"Дрони відіграють ключову роль в українській обороні, а погана видимість суттєво знижує їхню ефективність. Це ставить українські сили під великий тиск, що дозволило Росії досягти невеликих тактичних зрушень. Крім того, Росія зберігає перевагу у живій силі, артилерії, боєприпасах і техніці", — додав Ківісельг.

Окремо він наголосив, що перед зимою особливо важливим стає прогрес у переговорах, адже Україна традиційно стикається з ударами по енергетичній інфраструктурі.

У другій половині листопада всі великі тепло- й гідроелектростанції країни зазнали пошкоджень, однак завдяки запасам обладнання та інтенсивним ремонтам вдалося уникнути колапсу енергосистеми.

Найскладніша ситуація з електропостачанням очікується в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях, де можливі відключення у будь-який момент. Узимку також прогнозуються регулярні обмеження, а українським підприємствам доведеться скорочувати споживання електроенергії.