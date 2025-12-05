ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

Розвідка Естонії: найближчі місяці Україні доведеться вести важкі оборонні бої

За відсутності прогресу у "мирних переговорах" ситуація на фронті залишиться складною.

Розвідка Естонії: найближчі місяці Україні доведеться вести важкі оборонні бої
керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг
Фото: скриншот відео

Російським військам вдалося незначно просунутися в напрямку українських позицій, а загальна ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. 

Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, за відсутності прориву в "мирних переговорах" Україні доведеться в найближчі місяці вести важкі оборонні бої.

Найскладнішою нині залишається ситуація на напрямку Покровськ – Мирноград, де основна ділянка російського наступу опинилася майже в оперативному оточенні. "Лінії постачання ЗСУ перебувають під сильним тиском, утримувати довго ці населені пункти в таких умовах вкрай складно", – каже Ківісельг.

Протягом останнього тижня російські війська активізували атаки також у Харківській області — на напрямках Вовчанська та Куп’янська, у Донецькій області — поблизу Сіверська, а також у Запорізькій — в районі Гуляйполя. Посилення наступальних дій пов’язане з погіршенням погодних умов, які обмежують використання українських дронів.

"Дрони відіграють ключову роль в українській обороні, а погана видимість суттєво знижує їхню ефективність. Це ставить українські сили під великий тиск, що дозволило Росії досягти невеликих тактичних зрушень. Крім того, Росія зберігає перевагу у живій силі, артилерії, боєприпасах і техніці", — додав Ківісельг.

Окремо він наголосив, що перед зимою особливо важливим стає прогрес у переговорах, адже Україна традиційно стикається з ударами по енергетичній інфраструктурі. 

У другій половині листопада всі великі тепло- й гідроелектростанції країни зазнали пошкоджень, однак завдяки запасам обладнання та інтенсивним ремонтам вдалося уникнути колапсу енергосистеми.

Найскладніша ситуація з електропостачанням очікується в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях, де можливі відключення у будь-який момент. Узимку також прогнозуються регулярні обмеження, а українським підприємствам доведеться скорочувати споживання електроенергії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies