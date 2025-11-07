США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
​Розвідка Естонії: Україні слід очікувати посилення масованих ударів РФ про цивільній інфраструктурі

Тим часом головною ціллю окупантів залишається Покровськ.

керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг
Фото: скриншот відео

У найближчі тижні Росія, ймовірно, продовжить зимову кампанію масованих ударів по Україні, головною ціллю яких залишатиметься цивільна інфраструктура.

Про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

Під час брифінгу в Міністерстві оборони Естонії Ківісельг зазначив, що попри негоду ситуація на фронті істотно не змінилася.

«Російська Федерація не зупинила темп свого військового механізму й продовжує агресивно тиснути на позиції українських захисників», - сказав посадовець і підкреслив, що російські війська не змогли використати чисельну перевагу, а їхні дії на тактичному рівні стали «рутинним і бездумним виконанням наказів», що призводить до «колосальних втрат».

За словами Ківісельга, основні бої тривають поблизу Покровська, який став головною ціллю російського командування. 

«Покровськ для них став метою самою по собі. Командування поставило військовим терміни — захопити місто до середини листопада або не пізніше 1 грудня», - сказав очільник естонської розвідки.

Однак навіть у разі захоплення Покровська це «не змінить загальної ситуації на фронті». Через нестачу резервів і тактику малих штурмових груп росіяни не зможуть використати це для подальшого прориву, додав полковник.

Росія також намагається використовувати погану погоду, коли ефективність української ППО знижується. Водночас, за словами Ківісельга, українська протиповітряна оборона залишається «дуже ефективною» — близько 80% повітряних цілей вдається знищувати до ураження об’єктів.
