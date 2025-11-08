Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, загинула людина

Росіяни атакували FPV-дроном цивільне населення Костянтинівки на Донеччині. Загинула людина.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"У Костянтинівці стався черговий трагічний випадок внаслідок ворожого обстрілу ударним FPV-дроном. Під час атаки загинув мирний житель міста. За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді, коли став жертвою ворожого удару. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджень інфраструктури або житлових будинків унаслідок атаки немає.