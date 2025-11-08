Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Війна

Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, загинула людина

Чоловік пересувався на велосипеді на момент ворожої атаки.

Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, загинула людина
наслідки обстрілу РФ
Фото: скріншот з відео Сергія Горбунова

Росіяни атакували FPV-дроном цивільне населення Костянтинівки на Донеччині. Загинула людина. 

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"У Костянтинівці стався черговий трагічний випадок внаслідок ворожого обстрілу ударним FPV-дроном. Під час атаки загинув мирний житель міста. За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді, коли став жертвою ворожого удару. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям", — ідеться у повідомленні. 

Пошкоджень інфраструктури або житлових будинків унаслідок атаки немає.
