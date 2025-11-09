Рух потягів харківського метро призупинили другий день поспіль

У Харкові метрополітен сьогодні знову призупинив рух поїздів і працює як укриття.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Причиною є нестача електроживлення.

“У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено”, – йдеться у пресрелізі.

Радіо Свобода повідомило, що метро у Харкові припинило рух після масованої російської атаки на об’єкти енергетики. О шостій ранку 9 листопада повідомили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілу села Рокитне Нововодолазької громади постраждав 46-річний чоловік.