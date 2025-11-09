Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Рух потягів харківського метро призупинили другий день поспіль

Метрополітен працює як укриття.

Харківський метрополітен
Фото: Facebook

У Харкові метрополітен сьогодні знову призупинив рух поїздів і працює як укриття.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Причиною є нестача електроживлення.

“У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено”, – йдеться у пресрелізі.

Радіо Свобода повідомило, що метро у Харкові припинило рух після масованої російської атаки на об’єкти енергетики. О шостій ранку 9 листопада повідомили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілу села Рокитне Нововодолазької громади постраждав 46-річний чоловік.
