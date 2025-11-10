Із 2022 року СБУ розпочала 208 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП

Окремі клірики також причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації "ухилянтських схем".

З 2022 року за матеріалами Служби безпеки розпочато 208 кримінальних проваджень щодо антиукраїнської діяльності та інших злочинів з боку представників УПЦ (МП). Серед фігурантів – 27 вищих чинів: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на Росію.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, викриті клірики виконували завдання російських спецслужб з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Для цього архієреї використовували релігійні громади, де вербували вірян до агентурного апарату РФ, виправдовували воєнні злочини росіян та закликали до захоплення нашої держави.

Так, нещодавно підозру отримав настоятель храму УПЦ (МП) на Донеччині, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони та поширював фейки про українських захисників. Зловмисник перебуває під вартою.

Також встановлено, що окремі клірики причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації "ухилянтських схем".

Загалом за матеріалами Служби безпеки 78 фігурантів-представників УПЦ (МП) вже отримали підозру у вчиненні злочинів. Окрім цього, ще 40 священнослужителів засуджено до тюремного ув’язнення. Зокрема, вироки отримали чотири архієреї – керуючі єпархіями у різних регіонах України.

Також за ініціативи СБУ припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання в нашій державі 19 клірикам УПЦ (МП), які мають російські паспорти.

Зокрема, було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як очільник УПЦ (МП) Онуфрій. За даними СБУ, він перебуває на звʼязку з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито виступають за російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила Гундяєва.

Сам московський патріарх також отримав підозру від СБУ. Він входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно схвалив повномасштабну війну проти України. Для поширення пропаганди Гундяєв використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ в Росії, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, він регулярно розповсюджує наративи Кремля під час проповідей.

Окрім Кирила, підозру за вчинення злочинів проти України отримали ще 18 представників вищого духовенства РПЦ.

Одночасно Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 17 священнослужителів УПЦ (МП), а також 23 керівників РПЦ.