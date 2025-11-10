До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоЖиття

Із 2022 року СБУ розпочала 208 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП

Окремі клірики також причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації "ухилянтських схем".

Із 2022 року СБУ розпочала 208 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП
Затриманий клірик-зрадник (архівне фото)
Фото: СБУ

З 2022 року за матеріалами Служби безпеки розпочато 208 кримінальних проваджень щодо антиукраїнської діяльності та інших злочинів з боку представників УПЦ (МП). Серед фігурантів – 27 вищих чинів: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на Росію.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

За даними слідства, викриті клірики виконували завдання російських спецслужб з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Для цього архієреї використовували релігійні громади, де вербували вірян до агентурного апарату РФ, виправдовували воєнні злочини росіян та закликали до захоплення нашої держави.

Так, нещодавно підозру отримав настоятель храму УПЦ (МП) на Донеччині, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони та поширював фейки про українських захисників. Зловмисник перебуває під вартою.

Також встановлено, що окремі клірики причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації "ухилянтських схем".

Загалом за матеріалами Служби безпеки 78 фігурантів-представників УПЦ (МП) вже отримали підозру у вчиненні злочинів. Окрім цього, ще 40 священнослужителів засуджено до тюремного ув’язнення. Зокрема, вироки отримали чотири архієреї – керуючі єпархіями у різних регіонах України.

Також за ініціативи СБУ припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання в нашій державі 19 клірикам УПЦ (МП), які мають російські паспорти. 

Зокрема, було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як очільник УПЦ (МП) Онуфрій. За даними СБУ, він перебуває на звʼязку з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито виступають за російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила Гундяєва.

Сам московський патріарх також отримав підозру від СБУ. Він входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно схвалив повномасштабну війну проти України. Для поширення пропаганди Гундяєв використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ в Росії, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, він регулярно розповсюджує наративи Кремля під час проповідей.

Окрім Кирила, підозру за вчинення злочинів проти України отримали ще 18 представників вищого духовенства РПЦ.

Одночасно Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 17 священнослужителів УПЦ (МП), а також 23 керівників РПЦ. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies