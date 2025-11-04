В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоПодії

Настоятелю Святогірської лаври повідомлено про нову підозру за злочини проти миру. Його знову арештовано

Щодо підозрюваного також триває судовий розгляд за фактом поширення інформації про розташування підрозділів Сил оборони. 

Настоятелю Святогірської лаври повідомлено про нову підозру за злочини проти миру. Його знову арештовано
Фото: прокуратура

Настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Його повторно взято під варту, передає Офіс генпрокурора. 

Слідчі встановили, що в травні та червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів заперечував збройну агресію РФ і звинувачував Збройні Сили України у загибелі священнослужителів й монахині, а також знищенні храмових споруд.

Щодо підозрюваного також триває судовий розгляд за фактом поширення інформації про розташування підрозділів Сил оборони (ч. 2 ст. 114-2 КК України). 

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом апеляційний суд визначив можливість внесення застави в розмірі 1,5 млн грн, яку він сплатив.
