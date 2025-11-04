Настоятелю Святогірської лаври повідомлено про нову підозру за злочини проти миру. Його знову арештовано

Щодо підозрюваного також триває судовий розгляд за фактом поширення інформації про розташування підрозділів Сил оборони.

Настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Його повторно взято під варту, передає Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що в травні та червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів заперечував збройну агресію РФ і звинувачував Збройні Сили України у загибелі священнослужителів й монахині, а також знищенні храмових споруд.

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом апеляційний суд визначив можливість внесення застави в розмірі 1,5 млн грн, яку він сплатив.