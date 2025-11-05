За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 145 670 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб
- танків – 11 329 (+3)
- бойових броньованих машин – 23 535 (+3)
- артилерійських систем – 34 273 (+24)
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 237 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.
- спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, в жовтні російська армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.