Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні близько 1 145 670 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 145 670 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб 
  • танків – 11 329 (+3) 
  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3) 
  • артилерійських систем – 34 273 (+24)
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 237 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.
  • спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в жовтні російська армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.
