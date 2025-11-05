Загалом Росія втратила в Україні близько 1 145 670 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 145 670 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб

танків – 11 329 (+3)

бойових броньованих машин – 23 535 (+3)

артилерійських систем – 34 273 (+24)

РСЗВ – 1 535 (+0) од.

засоби ППО – 1 237 (+2) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.

крилаті ракети – 3 918 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.

спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в жовтні російська армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.