Головне за середу, 5 листопада: 260 боєзіткнень, ситуація в Покровську, удари по Сумщині

Бойові дії на Донеччині, 260 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Анджеліна Джолі в Херсоні. Яким запам’ятається 1351-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 листопада відбулося 260 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 93 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 листопада – в новині.

У Покровську на Донеччині наразі залишаються 1 200 цивільних, евакуація з міста і громади через тяжку безпекову ситуацію практично неможлива, повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"За даними, які надають місцеві органи влади, зараз у Покровській громаді 1800 осіб, а у самому місті Покровськ – 1200 цивільних", – сказав Петлін.

За словами посадовця, евакуація людей з громади практично неможлива через постійні обстріли, а в самому Покровську "ситуація набагато гірша, ніж у Костянтинівці".

5 листопада близько 15:30 у Середино-Будській громаді Шосткинського району ворог атакував цивільний автомобіль, який розвозив хліб місцевим мешканцям. Внаслідок удару загинув 34-річний водій, ще троє цивільних зазнали поранень.

Крім того, о 15:40 окупанти вдарили FPV-дроном по трактору в Зноб-Новгородській громаді, який виконував сільськогосподарські роботи. У результаті атаки поранено 26-річного тракториста.

За інформацією прокуратури Сумщини, усі обставини подій встановлюються, тривають необхідні слідчі дії.

П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на місто Богодухів.

Серед потерпілих є 10-річна дитина.

"Постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка. Вони отримали гостру реакцію на стрес. 43-річний чоловік отримав вибухову травму і був госпіталізований. Всім постраждалим надається медична допомога. Внаслідок влучання ворожого БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа", - повідомив керівник Харківської

Згодом по допомогу до лікарів звернувся 18-річний хлопець.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджені двоповерховий житловий будинок і гараж.

Верховна Рада України ухвалила постанову у зв’язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа.

Парламент звернувся до ООН, парламентів та урядів держав — членів ЄС і НАТО, Європарламенту та профільних журналістських асоціацій із закликом посилити тиск на Росію.

Що передбачає постанова – в новині.

Американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до Херсона.

Інформацію про візит Анджеліни Джолі підтвердили Суспільному джерела у місцевій владі.

За попередніми даними, акторка приїхала у Херсон з гуманітарної місією. Під час перебування у місті Джолі відвідала медичні заклади, поспілкувалася з медичним персоналом, волонтерами та представниками громадських організацій.

Сьогодні, 5 листопада, на базі космічних сил Ванденберг, Каліфорнія, ВПС США провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини.

Політ завершився на полігоні Рейгана на Маршаллових Островах у Тихому океані, який перебуває у довгостроковій оренді Сполучених Штатів.

Ракета подолала приблизно 4 200 миль (приблизно 6 759 км).

Докладніше – в новині.

