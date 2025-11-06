Лише за останній рік РФ втратила в результаті успішної роботи українських спецпризначенців 9,5 тисяч солдатів.

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки системно знищують російські війська в Покровську та його околицях.

СБУ оприлюднила кадри роботи своїх бійців.

За інформацією спецслужби, за останній рік роботи цього напрямку бійці «відмінусували» 9,5 тисяч осіб противника.

Серед інших втрат росіян: