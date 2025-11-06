Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
СБУ показала, як знищують російських окупантів у Покровську

Лише за останній рік РФ втратила в результаті успішної роботи українських спецпризначенців 9,5 тисяч солдатів. 

СБУ показала, як знищують російських окупантів у Покровську
СБУ
Фото: СБУ

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки системно знищують російські війська в Покровську та його околицях.

СБУ оприлюднила кадри роботи своїх бійців.

За інформацією спецслужби, за останній рік роботи цього напрямку бійці «відмінусували» 9,5 тисяч осіб противника.

Серед інших втрат росіян:

  • 255 танків
  • 433 ББМ
  • 343 артилерійські системи та РСЗВ
  • 78 засобів ППО
  • 12 засобів РЕБ/РЕР
  • 4 553 одиниці автотранспорту
  • 3 824 ворожі позиції та укріплення
  • 65 складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами
