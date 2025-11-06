Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки системно знищують російські війська в Покровську та його околицях.
СБУ оприлюднила кадри роботи своїх бійців.
За інформацією спецслужби, за останній рік роботи цього напрямку бійці «відмінусували» 9,5 тисяч осіб противника.
Серед інших втрат росіян:
- 255 танків
- 433 ББМ
- 343 артилерійські системи та РСЗВ
- 78 засобів ППО
- 12 засобів РЕБ/РЕР
- 4 553 одиниці автотранспорту
- 3 824 ворожі позиції та укріплення
- 65 складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами