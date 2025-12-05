Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

Times: Британія готується передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів

Путіна називають "активною загрозою для громадян і їхньої безпеки".

Times: Британія готується передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів
Фото: ArmyInform

За інформацією авторитетного видання The Times, британський уряд готується передати Україні близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 10 мільярдів доларів) заморожених російських активів.

Як зазначають журналісти, міністри погодилися, що Росія в особі її диктатора Путіна становить "пряму активну загрозу для громадян Сполученого Королівства та їхньої безпеки".

Передані активи нібито здатні покрити дві третини потреб України на наступні два роки - як на оборону, так і на відновлення у випадку підписання мирної угоди.

Загалом Британія у партнерстві з Євросоюзом та Канадою сподівається зібрати близько 100 мільярдів фунтів військового фінансування для України.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies