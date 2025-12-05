Times: Британія готується передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів

За інформацією авторитетного видання The Times, британський уряд готується передати Україні близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 10 мільярдів доларів) заморожених російських активів.

Як зазначають журналісти, міністри погодилися, що Росія в особі її диктатора Путіна становить "пряму активну загрозу для громадян Сполученого Королівства та їхньої безпеки".

Передані активи нібито здатні покрити дві третини потреб України на наступні два роки - як на оборону, так і на відновлення у випадку підписання мирної угоди.

Загалом Британія у партнерстві з Євросоюзом та Канадою сподівається зібрати близько 100 мільярдів фунтів військового фінансування для України.