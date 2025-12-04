Після сімейної сварки у Одесі пролунали вибухи, двоє людей отримали поранення

Поліція рзслідує вибухи у Одесі, внаслідок яких поранення отримали дві людини

Вчора ввечері, 3 грудня у Пересипському районі Одеси пролунали вибухи.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

“Наразі попередньо встановлено, що між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній застосував два боєприпаси, якими, попередньо, є гранати”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухів подружжя отримало тілесні ушкодження і було шпиталізоване.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ознаками замаху на умисне вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ), та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 ККУ).