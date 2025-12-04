Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоПодії

Після сімейної сварки у Одесі пролунали вибухи, двоє людей отримали поранення

Попередньо, чоловік застосував дві гранати.

Після сімейної сварки у Одесі пролунали вибухи, двоє людей отримали поранення
Поліція рзслідує вибухи у Одесі, внаслідок яких поранення отримали дві людини
Фото: Поліція Одещини

Вчора ввечері, 3 грудня у Пересипському районі Одеси пролунали вибухи.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

“Наразі попередньо встановлено, що між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній застосував два боєприпаси, якими, попередньо, є гранати”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок вибухів подружжя отримало тілесні ушкодження і було шпиталізоване.  

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ознаками замаху на умисне вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ), та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies