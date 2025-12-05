ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Головний підсумок Нової країни-2025  нова країна

Фінальна Нова країна 2025 поставила вірне питання. Одне спільне для всіх спікерів. Чи всі проблеми дійсно важливі через призму війни?

Це – найголовніший підсумок усіх панельних дискусій цього року. Розуміння основи, базису. Того самого фільтру, після якого купа проблем виявляється не такою важливою в порівнянні з можливістю втрати країни.

Рятувальник на місці обстрілу у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Рятувальник на місці обстрілу у Дніпрі

З іншого боку, це дозволяє на «неважливі» проблеми подивитись під іншим кутом. Наприклад, проблеми фінансування тилу. А саме – громад. У першу чергу тих, хто найбільше зустрічає переселенців та військових. Як Дніпро. Дуже яскравий приклад. Дніпро, який дійсно першим прийняв та першим допоміг маріупольцям і не тільки. І який не перший рік отримує суцільний мінус у податках. По суті, за словами Бориса Філатова, у місті залишається зовсім мало коштів на підтримку інфраструктури. Як тепер уже дніпрянин скажу, що це вже можна все побачити. На жаль. Та наступного року знову. Гроші, які зокрема приносять переселенці у вигляді податків, підуть у державний бюджет на фінансування кешбеку та зимових/весняних та інших сезонних марнотратств. При цьому все це будуть пояснювати необхідністю фінансувати фронт.

Проте.

А що з тилом? Що буде на фронті, якщо родини військових почнуть захлинатися в комунальному колапсі? Якщо транзитні підрозділи не матимуть змоги отримувати мінімальний комфорт у тилу? Якщо діти, які мають навчатися та харчуватися в школах, опиняться в гірших умовах? Чи вплине стрімке погіршення саме тут на фронт та на перемогу? Безумовно. Тому саме незручний, але єдино вірний фільтр «як це допоможе перемогти» має бути застосований скрізь. Що чудово демонструє «Нова країна» та гості з орбіти прийняття рішень. І це найкраща новина та найкращий результат Нової країни цього року.

Саме так і змінюється країна. Саме так і будуються нові суспільні договори.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
