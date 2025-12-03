“Нова країна” (спільний проєкт LB.ua та EFI Group) на останній цього року зустрічі підбиває підсумки 2025-го з акцентом на внутрішньополітичну ситуацію. Що відбуваєтесь у Верховній Раді, чи знайдуться голоси за критично необхідний бюджет, нових міністрів? Що з антикорупційними заходами, на якому етапі розслідування НАБУ, який масштаб та системність корупції в країні, чи чекають на когось нові підозри? Чому регіони ризикують лишитися “без штанів”, як протистоять тиску з центру? І головне - що із цим усім робити, зокрема обговорювали:

А також народні депутати, бізнесмени, підприємці, експерти та представники громадськості.

На думку віцеспікера Олександра Корнієнка, Верховна Рада входить у режим “млявого політичного батла”. І навіть якщо депутати проголосують за надважливий проєкт бюджету на наступний рік (вже проголосували. - Ред.), підтримка поточних (не менш важливих законопроєктів) залишається під питанням.

“Якщо це якась велика історія, типу бюджету, можна, умовно, пересилити себе і домовитись. Ніхто з партій і груп не хоче в 20-х числах січня бачити у себе під офісом обурених людей. А прийде уся Україна, тому що касовий розрив може бути такий, що будуть без зарплат залишаться усі - починаючи з військових, закінчуючи вчителями, лікарями абощо. Тому вистачить політичної волі домовитися владі із опозицією, знайти компроміси, десь поступитися.

Але коли мова про поточні задачі, на кшталт Ukraine Facility, які теж дають фінансовий результат, хоча не так системно, як бюджет, то, звичайно, тут буде політична боротьба, блокування, правки, буде такий вʼялий процес”, - пророкує перший віцеспікер.

Директор НАБУ Семен Кривонос зі свого боку зазначив, що Бюро не має на меті впливати на політичну ситуацію в країні - орган аполітичний і розслідує злочини, відповідно до закону. Та при цьому директор НАБУ сподівається на швидкий вихід із політичної кризи.

“Я оптимістично на це дивлюся. Сподіваюся, що влада - парламент, Кабінет Міністрів, президент України - якщо говорити про політичну кризу, проявлять лідерство, і ми вийдемо з цієї кризи сильнішими. Точно час оновлювати інституції, робити їх більш незалежними. Точно на часі реформи, співпраця з новим міністром юстиції щодо антикорупційних реформ, які передбачені і планом вступу України до Європейського союзу.

Треба концентруватися не на кризі, а на пошуках шляхів виходу з неї так, щоб це задовольнило українське суспільство. Ми не маємо більше чути таких “плівок”. І хоча я отримую від цього професійне задоволення, але як громадянин - ні”, - відзначив Семен Кривонос.

Мер Дніпра Борис Філатов акцентував на політичному тиску і фінансовому закручуванні гайок у ставлення до регіонів. “Зараз 297 територіальних громад, включаючи дев'ять обласних центрів, не мають міських голів. Різні тому причини, можна по-різному це оцінювати, можна розбирати кожний кейс окремо, але я кажу про тенденції.

Починаючи, з початку великої війни щороку нас грабують і грабують, грабують. …І якщо ця тенденція продовжиться, у 26 році у нас не буде вже грошей, перепрошую, лайно вигрібати. Ви ж чули, що у Миколаєві призупинили вже соціально захищені виплати”, - підкреслив Філатов.

Бізнесмен, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі закликав усіх пам’ятати, що головна проблема для України зараз - безпекова. І, занурюючись у “дрібничу політичну боротьбу за потоки, репутацію”, не забувати про головний контекст - безпековий, аби не втрати країну, Харків чи Дніпро абощо.

“На фоні некерованості і втрати довіри суспільства до уряду, хто, вибачте, буде воювати за цю країну? Хто читав спогади гетьмана Скоропадського? Сценарій один в один, який наш північний сусід розгортає 100 років потому: внутрішня боротьба, один гетьман замінює іншого, воюють один проти одного, зрештою приходять червоні батальйони і винесли усіх. І де всі? Де Семен Петлюра, решта українців, які так боролися за українську мову?

…Потім розберемось, хто на виборах переможе. Яка різниця, якщо все одно буде українець? Інакше будуть інші хлопці, тоді не буде як жити. Повірте, ніхто з вас не зможе тут жити. Це я точно гарантую. Навіть ті, хто в Луганську думали, що пересидять, “яка різниця”, всі або в могилі, або на підвалі, або десь ще гірше”, - відрізав Ігор Ліскі.

Повну версію виступів топспікерів очікуйте незабаром на LB.ua.

