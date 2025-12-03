За її словами, уряд врахував пропозиції депутатів щодо збільшення доходів місцевих бюджетів, фінансування оборони на додатковий 1 млрд грн та підвищення оплати праці освітян.

Під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (“Слуга народу”) заявила, що уряд врахував пропозиції депутатів щодо збільшення доходів місцевих бюджетів, фінансування оборони на додатковий 1 млрд грн та підвищення оплати праці освітян.

Про це стало відомо з трансляції на каналі Рада.

Підласа повідомила, що парламент збільшив відсоток податку на доходи фізичних осіб, який залишається на місцях.

"Ми додали місцевим бюджетам у їхні доходи 4% ПДФО. Таким чином 64% цього податку будуть спрямовуватися до місцевих бюджетів", – зазначила вона.

За її словами, депутати також визначили чітке призначення цих коштів.

"Ми встановили цільове спрямування цих додаткових коштів на розрахунки за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах — для того, щоб місцева влада мала можливість не підвищувати тарифи для населення", – повідомила депутатка.

Щоб компенсувати відповідні втрати державного бюджету, комітет запропонував вилучити окрему субвенцію. Підласа уточнила, що виключили субвенцію на різницю в тарифах у сумі 15,2 млрд грн.

Додаткові видатки: зброя та Бюро економічної безпеки

Голова бюджетного комітету повідомила, що до другого читання депутати збільшили видатки на оборону та економічну безпеку.

"Ми додатково заклали 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки для Збройних сил України і 244 млн грн на Бюро економічної безпеки, тому що боротьба з тіньовою економікою і збільшення доходів бюджету — це ключове завдання на наступний рік", – повідомла Підласа.

Освітній блок: підвищення зарплат без зміни трудових прав

Підласа наголосила, що всі пропозиції щодо зміни структури оплати праці вчителів комітет відхилив.

"Жодних змін до структури оплати праці ми не підтримали. Ніякого звуження трудових прав вчителів або збільшення кількості годин, які вони мають відпрацювати на одну ставку, не буде", – зазначила нардепка.

Водночас підвищення зарплат залишається таким, як запропонував уряд. Із 1 січня передбачається збільшення зарплат для вчителів на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Крім того, у бюджет закладається окрема програма підтримки педагогів. Передбачається майже 5 млрд грн на програму підвищення престижності праці педагогічних працівників, щоб мати змогу протягом року підвищити зарплати ще більше.