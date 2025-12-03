Верховна Рада почала розгляд бюджету в другому читанні

Cергій Марченко під час виступу з трибуни ВРУ

Верховна Рада почала розгляд проєкту бюджету-2026 в другому читанні. Представляти його прийшли прем'єр-міністерка Юлія Свириденко і міністр фінансів Сергій Марченко, стало відомо з трансляції на каналі Рада.

Доповідь перед початком розгляду робить Марченко. Він розповів, що ця версія бюджету є "гармонійною, збалансованою і враховує необхідні якісні зміни від депутатського корпусу".

За його словами, робота відбувалася у взаємодії з бюджетним комітетом та іншими комітетами, і «ця версія бюджету є гармонійною і збалансованою», а також містить політичні та змістовні корективи, запропоновані депутатами.





"Ми досить ретельно допрацьовували цей документ з урахуванням висновків та пропозицій Верховної Ради України. Були враховані 15 пунктів, частково – п’ять", – зазначив Марченко.

Доходи та дефіцит

Марченко озвучив головні параметри бюджету. Доходи становитимуть 2,391 трлн грн, у тому числі загальний фонд – 2,162 трлн грн, спеціальний – 230 млрд грн. Він підкреслив, що до другого читання доходи були збільшені, зокрема завдяки рішенню щодо оподаткування банків та підприємств: "Ми розраховуємо на те, що підвищення ставки податку на прибуток до 50% дасть змогу отримати додатково 30 млрд грн".

Міністр окремо звернув увагу на зарахування до спеціального фонду частини податку на прибуток, який мали отримати місцеві бюджети, – додаткові 4,3 млрд грн, а також на збільшення дивідендів від ПАТ "Українська фінансово-житлова компанія" – ще 1,3 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету до другого читання було збільшено майже на 6 млрд грн – до 1,9 трлн грн.

"Рівень дефіциту складає 18,5% валового внутрішнього продукту", – сказав Марченко.

Видатки та пріоритети

Проєктом передбачено 4,781 трлн грн видатків (4,393 трлн грн – загальний фонд, 388 млрд грн – спеціальний).

Марченко повідомив, що серед додаткових видатків – 19 млрд грн на резервний фонд, збільшення фінансування оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, програми житлової політики, компенсації бізнесу за майнові втрати через військові ризики (1 млрд грн), облаштування безпечних умов у дитячих садках (1 млрд грн).

"Передбачено 500 млн грн на відновлення освітньої спроможності закладів вищої освіти та ще 500 млн грн на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні", – уточнив він.

Оборона – понад чверть ВВП

Міністр наголосив, що найбільший обсяг видатків спрямовується на сектор безпеки та оборони – 2,380 трлн грн, або 27,2% ВВП.

"Грошове забезпечення військовослужбовців – це 1 трильйон 273 млрд грн. На озброєння та військову техніку – 709 млрд грн", – навів він ключові розрахунки.

Освіта: додаткові 4,8 млрд грн

Марченко заявив, що освіта є другим пріоритетом бюджету: "Суттєвий ресурс додано на сектор освіти". Він уточнив, що до урядового проєкту було додано 4,8 млрд грн, що дозволяє виконати завдання щодо підвищення зарплат педагогів у всьому секторі. Окремо передбачено 14 млрд грн на реформу харчування у школах, 6,6 млрд грн – на підвищення академічних стипендій, понад 2 млрд грн – на закупівлю підручників. Проєкти розвитку Міністерства освіти загалом оцінюються у 17 млрд грн.

Соціальний блок

На соціальну підтримку громадян передбачено майже 470 млрд грн.

"На підтримку українських сімей – 24,5 млрд грн", – повідомив Марченко.

У бюджеті закладено підвищення одноразової виплати при народженні дитини з 10 до 50 тис. грн, збільшення допомоги з догляду за дитиною до 7 тис. грн, а також фінансування відповідно до ухвалених соціальних законів.

Марченко також навів дані про інші видатки: понад 250 млрд грн – трансфер Пенсійному фонду, 133 млрд грн – виплати внутрішньо переміщеним особам, понад 42 млрд грн – пільги та субсидії, 10 млрд грн – програми протезування та підтримки людей з інвалідністю, 2,4 млрд грн – загальнонаціональні соціальні послуги.

Ветеранська політика

"На ветеранську політику передбачено 19 млрд грн", – підкреслив Марченко. Він пояснив, що це на 6,3 млрд грн більше, ніж торік. Серед витрат – 5,7 млрд грн на компенсацію житла ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп, 4 млрд грн – на підтримку ветеранів, майже 3 млрд грн – на фахівців із супроводу, понад 1 млрд грн – на створення ветеранських просторів.

Охорона здоров’я та економіка

Медичний сектор отримає майже 260 млрд грн – на 39 млрд грн більше, ніж у 2025.

"На програму медичних гарантій спрямовуємо 192 млрд грн", – зазначив Марченко. Понад 17 млрд грн передбачено на централізовану закупівлю ліків, 10 млрд – на програму скринінгу “чекап 40+”, 19 млрд – на інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров’я.

На програми підтримки економіки та бізнесу уряд пропонує виділити 52 млрд грн. Йдеться про продовження кредитних програм ("5-7-9"), підтримку індустріальних парків, грантові програми, розвиток агросектору. "На агропромисловий комплекс передбачено понад 14 млрд грн", – уточнив міністр.

Марченко закликав депутатів підтримати бюджет і продемонструвати цим партнерам єдність. На наступний рік Україна потребує понад $45 млрд підтримки від міжнародних партнерів.

Вимогу "Євросолідарності" голосувати за бюджет постатейно міністр назвав деструктивною і сказав, що тоді буде близько 80 одномоментних голосувань.

"Бюджет країни – це не чийсь особистий бюджет", – сказав він.

На запитання про те, чому військовим не підняли зарплати, Марченко відповів ухильному і сказав, в бюджеті є 1,3 трлн грн на виплати військовослужбовцям, і що забезпечувати намагатимуться бойові підрозділи.

Верховна Рада на вимогу МВФ має проголосувати за бюджет до кінця грудня.