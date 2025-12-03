Сьогодні профільний комітет Верховної Ради розгляне проєкт бюджету-2026, після чого очікують на голосування в залі. Про це повідомила в Facebook його очільниця Роксолана Підласа.

Підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання:

місцеві бюджети мають отримати ще 4 % від ПДФО (разом це 64 %), а спрямувати ці додаткові кошти вони зможуть на розрахунки за енергоносії і погашення заборгованості з різниці в тарифах на них

субвенцію на різницю в тарифах, яку прогнозували в сумі 15,2 млрд грн – виключать

додадуть мільярд гривень на закупівлю зброї і військової техніки міністерством оборони (суму знімуть з "військового резерву")

додадуть 244 млн грн Бюро економбезпеки (суму знімуть з резервного фонду).

"Буду просити колег підтримати", – прокоментувала голова комітету.

На вимогу Міжнародного валютного фонду Верховна Рада має ухвалити бюджет до кінця року. Учора перший віцеспікер Олександр Корнієнко на організованому LB та EFI Group заході розповів, що голоси за бюджет у другому читанні знайдуться, але кількість залежатиме від рішення про зарплати освітянам.

За словами Корнієнка, проголосувати бюджет у другому читанні можуть цього тижня або ж 15-16 грудня.

Для голосування потрібно розблокування роботи ВР, заблокованої фракцією "Європейська солідарність". Її депутати вимагають формування нової коаліції і звільнення членів уряду, що фігурували на так званих плівках Міндіча".