Зловмисники експортували за кордон сільгосппродукцію і не повертали в державу валютну виручку.

На Миколаївщині викрили трьох зловмисників, яких підозрюють в організації великої схеми ухилення від сплати податків.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Дві жительки Миколаєва та одесит завдали державі збитків на понад 114,6 млн грн.

За даними слідства, схема працювала так: власниця агропідприємства разом із бухгалтером та менеджером із закупівель купували сільськогосподарську продукцію «в чорну» — без внесення даних до бухгалтерії та податкових звітів. Потім цю продукцію експортували за кордон через підконтрольні фірми-нерезиденти та фіктивні підприємства. Валютну виручку до України не повертали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютери, печатки підприємств, які могли використовувати в схемі, а також 30 тисяч доларів готівкою.

Суд обрав організаторці заставу у 7,57 млн грн. Ще одному підозрюваному визначили заставу 242 240 грн, а третій — особисте зобов’язання.

Крім того, суд наклав арешт на майно підозрюваних на суму 21,5 млн грн: шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучену готівку.