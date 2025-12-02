ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаЕкономікаДержава

На Миколаївщині викрили злочинну групу за ухилення від податків на 114,6 млн

Зловмисники експортували за кордон сільгосппродукцію і не повертали в державу валютну виручку.

На Миколаївщині викрили злочинну групу за ухилення від податків на 114,6 млн
наручники
Фото: torange.biz

На Миколаївщині викрили трьох зловмисників, яких підозрюють в організації великої схеми ухилення від сплати податків. 

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Дві жительки Миколаєва та одесит завдали державі збитків на понад 114,6 млн грн.

За даними слідства, схема працювала так: власниця агропідприємства разом із бухгалтером та менеджером із закупівель купували сільськогосподарську продукцію «в чорну» — без внесення даних до бухгалтерії та податкових звітів. Потім цю продукцію експортували за кордон через підконтрольні фірми-нерезиденти та фіктивні підприємства. Валютну виручку до України не повертали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютери, печатки підприємств, які могли використовувати в схемі, а також 30 тисяч доларів готівкою.

Суд обрав організаторці заставу у 7,57 млн грн. Ще одному підозрюваному визначили заставу 242 240 грн, а третій — особисте зобов’язання.

Крім того, суд наклав арешт на майно підозрюваних на суму 21,5 млн грн: шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучену готівку.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies