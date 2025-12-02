Понад 50 тисяч заявок на отримання 6500 грн одноразової виплати пройшли погодження

Вже подали заявки майже 300 000 тисяч людей.

Станом на 2 грудня на отримання 6500 гривень зимової допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941 людина. З них понад 50 тисяч заявок пройшли погодження.

Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, 292 862 заяв надійшло у застосунку Дія, 1112 – подано через Пенсійний фонд України.

Наразі 51931 заяв отримали підтвердження.

Подати заяву на додаткову підтримку можна до 17 грудня, якщо людина входить до таких категорій:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як отримати?

Користувачі застосунку Дія повинні:

Переконатися, що застосунок Дія оновлено до останньої версії.

Обрати Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.

Підтвердити, що є активна Дія.Картка, на яку буде зараховано кошти. Якщо Дія.Картки немає – Дія під час формування заяви запропонує її відкрити онлайн.

Відправити сформовану заявку.

Якщо людина не користується застосунком "Дія", можна подати письмову заявку у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на Зимові 6500 грн, відкрити Дія.Картку чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку.

Кошти надійдуть:

на рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки (наразі Дія.Картка доступна виключно для оплати телефоном);

або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.

Витратити ці кошти можна протягом півроку з моменту зарахування. Допомога надається для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.

Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.