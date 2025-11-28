Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Кабмін включив до Реєстру індустріальних парків ще один об'єкт

“Діоніс Енерго Еко Парк” розташований на Житомирщині.

Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Уряд включив індустріальний парк “Діоніс Енерго Еко Парк” до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що загальна площа індустріального парку становить понад 13,2 гектара, він розташований на території Квітневої сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області.

Реалізація проєкту має на меті створення орієнтовно 600 нових робочих місць, очікуються інвестиції в нього на рівні 800 млн гривень.

На території “Діоніс Енерго Еко Парк” планується розміщення підприємств у сферах:

  • виробництва біогазу, біоетанолу та біопластику;
  • генерації альтернативної енергетики;
  • виробництва будівельних матеріалів;
  • харчової промисловості;
  • виробництва добрив та азотних сполук.
﻿
