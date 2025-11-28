Кабмін включив до Реєстру індустріальних парків ще один об'єкт

Уряд включив індустріальний парк “Діоніс Енерго Еко Парк” до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що загальна площа індустріального парку становить понад 13,2 гектара, він розташований на території Квітневої сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області.

Реалізація проєкту має на меті створення орієнтовно 600 нових робочих місць, очікуються інвестиції в нього на рівні 800 млн гривень.

На території “Діоніс Енерго Еко Парк” планується розміщення підприємств у сферах: