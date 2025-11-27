СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЕкономікаФінанси

Приватбанк переходить до примусового стягнення 3 млрд доларів з колишніх власників Коломойського та Боголюбова

Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом.

Приватбанк переходить до примусового стягнення 3 млрд доларів з колишніх власників Коломойського та Боголюбова
Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов
Фото: village.com.ua

Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не сплатили понад 3 млрд доларів за рішенням Високого суду Англії, тому банк переходить до примусового виконання. 

Як зазначає пресслужба банку, 24 листопада 2025 року сплив строк, визначений Високим судом Англії, для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим рішенням, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані сплатити ПриватБанку понад 3 мільярди доларів США для відшкодування збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення.

Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків ПриватБанку, визначених судовим рішенням. 

Зважаючи на те, що клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилено судом, рішення підлягає негайному примусовому виконанню.

Рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, в тому числі й в Україні, де відповідачі володіють активами. 

Банк має досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання — незалежно від складності структури володіння активами.

Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі - у тому числі через механізми транскордонного стягнення. Банк підтверджує свою рішучість домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies