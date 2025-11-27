СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Укрзалізниця введе 11 нових поїздів та запропонує ще 2 млн місць у 2026 році

З'явиться одразу 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх.

Укрзалізниця введе 11 нових поїздів та запропонує ще 2 млн місць у 2026 році
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

У новому графіку на 2025–2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, Укрзалізниця представила нові сполучення та покращення існуючих рейсів. Зокрема, з'явиться одразу 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх.

Про це йдеться у пресрелізі компанії

Зазначається, що за неповні 11 місяців цього року Укрзалізниця вже перевезла понад 25 млн пасажирів, майже на пів мільйона більше, ніж торік. 

У липні – серпні УЗ протестувала модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів у перервах між їхніми "основними" рейсами. В результаті у пікові дні забезпечили понад 7 000 додаткових місць на добу, що лягло в основу планування на 2026 рік. 

"У новому графіку планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонувати +2 млн місць", – зазначили у перевізника. 

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський розповів, що компанія ставить перед собою "ще більш амбітні цілі" щодо пасажиропотоку. 

Ключові оновлення у внутрішньому сполученні:

  • Новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп

Новий поїзд для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для "останньої милі") сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, Укрзалізниця пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси. 

  • Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ
  • Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків – Ужгород

Історичний "бахмутський" рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття. Цей рейс розглядають як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною. 

У напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, понад половина з яких – із прифронтових областей. 

На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів — Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Цей рейс допоможе створити якісну пересадкову альтернативу для пасажирів з інших регіонів у пік буковельського сезону.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті Укрзалізниці.
