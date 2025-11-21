Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Війна

Головне за п’ятницю, 21 листопада: понад 230 боєзіткнень, звернення Зеленського

Бойові дії на Донеччині, 234 бойових зіткнення, ворожі обстріли, заява Мерца, Стармера, Макрона і Зеленського, дискусія про Укрзалізницю на майданчику LBTalks. Яким запам’ятається 1367-й день повномасштабної війни.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині
Фото: Владислав Гайваненко

Зараз на Україну чинять великий тиск і є ризик втратити провідного партнера, заявив у зверненні 21 листопада президент Володимир Зеленський.

«Зараз один з найважчий моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні...», - заявив глава держави.

«Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером», - запевнив Зеленський і додав, що буде наводити аргументи, пропонувати альтернативи, але «точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії».

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 листопада відбулося 234 бойових зіткнення.

Найбільше (62) - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 листопада – в новині.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон у нинішній телефонній розмові обговорили "план миру". Вони привітали зусилля США для припинення війни в Україні, зокрема готовність надати Україні гарантії безпеки, йдеться у заяві на сайті канцлера.

Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників.

"Вони домовилися продовжувати прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Це включає, серед іншого, забезпечення того, щоб лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України", – йдеться у заяві.

Прокоментував перемовини і український президент.

Сьогодні, 21 листопада, з нагоди Дня Гідності та Свободи у Києві пройшла спільна молитва за Україну, освячення пам’ятника "Янголам у білих халатах" та покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні.

Як передає кореспондентка LB.ua, дійство розпочалося о 10:00 спільною молитвою за Україну та борців за її свободу. На знак пам’яті про загиблих захисників і захисниць України пролунав Дзвін Гідності, після чого поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні та запалили лампадки.

Пізніше відбулося освячення пам’ятника "Янголам у білих халатах", встановленого у 2014 році на території Київської міської лікарні №17 пораненими майданівцями. У 2025 році п’ятитонний гранітний камінь передали Національному музею Революції Гідності.

Наш фоторепортаж – тут.

У найближчі дні можуть зменшити відключення світла, заявила глава уряду Юлія Свириденко після наради з головами ОВА щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів.

«Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні», - зазначила Свириденко.

Укренерго зі свого боку попередило, що 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії, для населення - обсягом від 1 до 3,5 черг.

З 1 січня 2026 року “Укрзалізниця” планує підвищити тарифи на вантажоперевезення на 27% і через пів року - ще на 11%. Ця ініціатива викликала низку дискусій у представників різних сфер бізнесу, які є безпосередніми клієнтами УЗ. І одну з них ми провели на майданчику LBTalks, щоб розібратися, чи справді є необхідність у підвищення тарифів, як воно має відбуватися, щоб бізнес постраждав мінімально, а залізниця отримала максимальний прибуток, і чи є альтернативні шляхи для “Укрзалізниці” покрити дефіцит ліквідності у 48 млрд наступного року.

До дискусії ми запросили:

  • Олексія Соболєва, міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Олександра Перцовського, голову правління «Укрзалізниці»;
  • Дмитра Наталуху, голову Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
  • Олега Хоменка, генерального директора «Українського клубу аграрного бізнесу»;
  • Гліба Вишлінського, директора Центру економічної стратегії.

Про що говорили – тут.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
