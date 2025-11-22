Це сталося на Покровському напрямку.

Прокуратура розпочала розслідування розстрілу окупантами п'яти полонених військовослужбовців ЗСУ.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, 19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс РФ взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ.

Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

У Офісі генпрокурора нагадують, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.