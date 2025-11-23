Бійці ССО в окупованому Шаховому на Донеччині знищили місце накопичення штурмових груп 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ.

На Донеччині підрозділи Сил спецоперацій завдали низку ударів по ворогу, який веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це повідомляють у Силах спецоперацій.

"Безпосередньо у самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. "Висоту" на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль. Також ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога", – ідеться в повідомленні.

Завдяки успішному удару Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас, ССО знищили важливу позицію та живу силу ворога.

У селі Шахове (Покровський район, тимчасово окупованої території Донецької області) Сили спецоперацій виявили і знищили місце накопичення штурмових груп російської армії.

На момент удару у будівлі розміщувався особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти. Перед цим підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з Півночі. Кілька дронів ССО успішно досягли цілі.

У селі Сонцівка (Покровський район, ТОТ Донецької області) уражені пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БпЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії збройних сил РФ. Також знищено живу силу ворога.

У місті Докучаєвськ (ТОТ Донецької області) був знищений ворожий склад боєприпасів. Російська армія використовувала об’єкт як точку зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ.

У селі Рибинське (ТОТ Донецької області) уражене розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ "Восток" ЗС РФ.

"Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території", – додають у ССО.