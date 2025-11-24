Президент Володимир Зеленський заявив, що російську позицію стали передавати "деякі суб'єкти з України". Про це він сказав у вечірньому зверненні 23 листопада, не уточнивши, про кого саме мова.

За словами глави держави, відповідні дані іноземні розвідки передають своїм лідерам. Зеленський сказав, що це "точно не допомагає".

"Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету", – сказав він.

Заяву він зробив на тлі висування Сполученими Штатами вимоги почати домовлятися з Росією про припинення війни. США, як відомо, передали Україні план, що містить 28 пунктів, зокрема і ті, що протирічать українській Конституції, як то відмова від НАТО і визнання української території частиною Росії. Аби врегулювати це питання до Швейцарії на переговори з американцями вирушила українська делегація, очолює яку Андрій Єрмак.