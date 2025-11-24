Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
За тиждень прикордонники знищили 12 одиниць артилерії росіян

Також за цей час знищили рухомий пункт розвідки та управління ППО.

За тиждень прикордонники знищили 12 одиниць артилерії росіян
Українські прикордонники на фронті
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 12 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 17 по 23 листопада українські прикордонники знищили:

  • артилерія - 12

  • бойові броньовані машини – 2

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 85

  • рухомий пункт розвідки та управління ППО - 1

  • склади БК та ПММ – 9

  • автомобільна та спецтехніка - 120

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 104

  • БпЛА тактичного рівня - 633

  • позиції та укриття ворога – 535

  • переправно-десантний пором - 1

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
﻿
