За тиждень прикордонники знищили 12 одиниць артилерії росіян

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 12 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 17 по 23 листопада українські прикордонники знищили:
-
артилерія - 12
-
бойові броньовані машини – 2
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 85
-
рухомий пункт розвідки та управління ППО - 1
-
склади БК та ПММ – 9
-
автомобільна та спецтехніка - 120
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 104
-
БпЛА тактичного рівня - 633
-
позиції та укриття ворога – 535
-
переправно-десантний пором - 1