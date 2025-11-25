Армія Росії тисне на Миирноград. Характер її дій свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом і Покровськом, повідомили в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ, який несе оборону на цьому напрямку.

Північну частину Мирнограда росіяни намагаються цілодобового штурмувати малими піхотними групами. Для коригування переміщення використовують повітряні дрони.

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана. Посилюють угруповання в Мирнограді для захисту південних околиць, де окупанти намагаються накопичувати сили для подальших спроб просування.

“Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле”, – повідомили в 7 корпусі.

На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто.

“Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою. Після затримання наші оборонці надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права”, – зазначили військові.