Ворог за добу поранив 9 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 112 людей, у тому числі 10 дітей.

Ворог за минулу добу поранив 9 мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 25 листопада росіяни поранили 9 жителів Донеччини”, – написав Філашкін.

Також він повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 листопада.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено авто. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок і лінію електропередач, знищено трактор. У Слов'янську поранено 7 людей. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і авто. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.