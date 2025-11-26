Ворог за добу поранив 9 мешканців Донеччини

Ворог за минулу добу поранив 9 мешканців Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 25 листопада росіяни поранили 9 жителів Донеччини”, – написав Філашкін.
Також він повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 листопада.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено авто. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок і лінію електропередач, знищено трактор. У Слов'янську поранено 7 людей. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і авто. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.