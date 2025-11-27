Російський удар вбив маму і дочку, ще одна дитина перебуває в лікарні.

Унаслідок російського удару по Тернополю померла ще одна людина – це 12-річна дівчинка Андріяна. Дев'ять днів вона боролася за життя.

Ворожий удар убив і її маму, а сестра – досі в лікарні. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

"Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна", – прокоментував він.

Андріяна стала 35 жертвою російського удару, скоєного 19 листопада. Тоді ворог масовано атакував місто ракетами Х-101. Значних руйнувань зазнали дві багатоповерхівки.