Суспільство

До 35 зросла кількість жертв у Тернополі: померла 12-річна дитина

Російський удар вбив маму і дочку, ще одна дитина перебуває в лікарні. 

До 35 зросла кількість жертв у Тернополі: померла 12-річна дитина
Місце російського удару по житловому будинку у Тернополі
Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Тернополю померла ще одна людина – це 12-річна дівчинка Андріяна. Дев'ять днів вона боролася за життя. 

Ворожий удар убив і її маму, а сестра – досі в лікарні. Про це повідомив мер міста Сергій Надал. 

"Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна", – прокоментував він. 

Андріяна стала 35 жертвою російського удару, скоєного 19 листопада. Тоді ворог масовано атакував місто ракетами Х-101. Значних руйнувань зазнали дві багатоповерхівки.
﻿
