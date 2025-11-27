Головне за четвер, 27 листопада: ситуація в Покровську, понад 230 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 231 бойове зіткнення, ворожі обстріли, дискусія LB.Talks про ліки. Яким запам’ятається 1373-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 листопада відбулося 231 боєзіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Сили оборони продовжують стримувати росіян у Покровську від подальшого просування. Тривають бої по всій лінії залізничної колії.

Українські військові, зокрема з окремої штурмової бригади СКАЛА, у взаємодії з іншими підрозділами проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога, повідомили в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

“Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська”, – йдеться в повідомленні.

По ворожих цілях у місті працюють пілоти FPV. Вони знищують особовий склад і техніку, яку росіяни після переміщення в Покровськ маскують у забудовах.

“Ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста. Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям”, – додали захисники.

Під Гуляйполем один із українських підрозділів самовільно та без узгодження відійшов із займаних позицій. Через це утворився відкритий фланг, яким скористалися російські війська, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Відбулись бойові зіткнення, внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти», — сказав Волошин.

За його словами, Сили оборони з’ясовують усі обставини інциденту — інформацію про те, що саме там сталося, зараз перевіряють і уточнюють.

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з Днем подяки й заявив, що Україна очікує на “подальший позитивний розвиток дипломатії”.

“Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу”, – написав Зеленський на платформі Х.

Він висловив щиру вдячність за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає захищати незалежність.

“Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням”, – зазначив Зеленський.

Що відбувається із сектором ліків в Україні? Як позначились цьогорічні законодавчі зміни на доступності ліків і цінах на них? Як МОЗ збирається знижувати середній чек, який платять українці в аптеках? Як забезпечити доступність медикаментів незалежно від географії та можливостей родин?

Про це під час LB.Talks ми говорили з:

Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України;

Михайлом Радуцьким, членом депутатської фракції «Слуги народу», головою парламентського комітету з питань здоров’я нації;

Катериною Загорій, директоркою ради директорів компанії «Дарниця»;

Яною Зінкевич, засновницею та командиркою волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри».

Ми також прагнули залучити до дискусії найбільші аптечні мережі і дистрибюторів, однак цього разу не вдалося.

У пожежі в Гонконзі загинуло 83 людини, серед яких пожежник, повідомляє The Guardian.

Ще 79 людей борються з травмами в лікарні. Крім того, зниклими безвісті вважаються понад 250 осіб.

Зазначається, що комплекс, який охопила пожежа, складається з восьми 32-поверхових веж, що містять близько 2 тис. квартир, де проживає близько 4,8 тис. людей.

За підозрою у ненавмисному вбивстві заарештовано трьох чоловіків віком від 52 до 68 років. За словами поліції, два директори та один інженер-консультант працювали в будівельній компанії.

