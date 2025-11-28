Росіяни завдали авіаударів по Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

Під ворожими обстрілами опинилися Нікопольщина і Синельниківщина.

Російські окупанти завдали авіаударів по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини. Є двоє загиблих, ще двоє поранені.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"По Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській – гатив КАБами", – ідеться у повідомленні.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілів загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Двоє людей постраждали.

Також зруйнований приватний будинок, ще 5 – понівечені. Горів ліцей.

На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.

Понівечені підприємство та приватна оселя.