Росіяни завдали авіаударів по Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали авіаударів по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини. Є двоє загиблих, ще двоє поранені.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"По Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській – гатив КАБами", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Двоє людей постраждали.
Також зруйнований приватний будинок, ще 5 – понівечені. Горів ліцей.
На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.
Понівечені підприємство та приватна оселя.