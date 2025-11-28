Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Росіяни завдали авіаударів по Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

Під ворожими обстрілами опинилися Нікопольщина і Синельниківщина.

наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти завдали авіаударів по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини. Є двоє загиблих, ще двоє поранені.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"По Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській – гатив КАБами", – ідеться у повідомленні.  

Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілів загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Двоє людей постраждали. 

Також зруйнований приватний будинок, ще 5 – понівечені. Горів ліцей.

На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. 

Понівечені підприємство та приватна оселя.
