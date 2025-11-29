Росіяни обстріляли два райони Херсона, є постраждалі

Росіяни здійснили обстріл Дніпровського та Корабельного районів міста Херсон. Четверо мешканців зазнали поранень.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки 76-річний чоловік та 55-річна жінка дістали контузії, вибухові травми та гостру реакцію на стрес", – повідомляють в ОВА.

Постраждалим надали меддопомогу.

Також, орієнтовно о 13:00 росіяни вдарили по Корабельному району Херсона.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. До лікарні у тяжкому стані доправили 54-річного чоловіка, а також 52-річну жінку, яка дістала поранення середнього ступеня тяжкості.